«Пари НН» подписал белорусского защитника Пигаса

Защитник минского «Динамо» Вадим Пигас перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

24-летний белорус подписал контракт на три сезона — до 2028 года.

Пигас выступал за «Динамо» с января 2024 года. Он провел за минский клуб 64 матча, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Ранее защитник играл в «Ислочи», он является воспитанником БАТЭ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро. На его счету 1 гол в 5 матчах за сборную Белоруссии.