«Пари НН» победил «Химки» в товарищеском матче

«Пари НН» в товарищеском матче одержал волевую победу над «Химками» на тренировочном сборе — 3:1.

Счет на 35-й минуте открыл защитник подмосковной команды Дани Фернандес. Нижегородцы отыгрались на 77-й минуте, отличился Тьяго Весино. На 96-й минуте «Пари НН» вывел вперед Виктор Александров. Окончательный счет на 113-й минуте установил Владислав Карапузов.

Товарищеский матч

«Химки» — «Пари НН» — 1:3 (1:0)

Голы: Фернандес, 35 (1:0), Весино, 77 (1:1), Александров, 96 (1:2), Карапузов, 113 (1:3)