Вадим Евсеев: «Взяли четыре очка с «Зенитом», дважды сыграли вничью с ЦСКА, победили «Спартак» и «Ростов», поделили очки с «Локо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил промежуточные результаты команды в этом сезоне. Вчера его подопечные сыграли в Москве вничью с ЦСКА (0:0) и теперь «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

— Ничья с ЦСКА в Москве, после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Было интересно сыграть против Семака и Гончаренко, который тоже работал в Уфе. Доволен командой, доволен результатом. На выезде против фаворитов играть сложно всегда, но верная тактика и настрой могут сделать многое. Взяли 4 очка у «Зенита», два раза сыграли вничью с ЦСКА, обыграли «Спартак» и «Ростов», поделили очки с «Локомотивом», находясь в иной весовой. категории. Борис Аркадьев говорил: суть нашего футбола — играть изо все сил. Меня учили игроком никогда не сдаваться, горжусь, что ребята всегда бьются за клуб, город, республику, — написал Евсеев на своей странице в Инстаграме.