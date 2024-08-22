Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА

Бывший главный тренер «Шинника» и «Уфы» Вадим Евсеев в настоящий момент проходит стажировку в ЦСКА. Эту информацию Sport24 подтвердили в пресс-службе клуба.

Евсеев завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В 2013-м он начал тренерскую деятельность и работал в таких клубах, как «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Текстильщик», «Шинник», «Уфа», «Факел» и «Кубань».

Последним местом его работы была «Кубань», которую он тренировал с 12 сентября 2023 года до 8 апреля 2024-го.