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Сегодня, 05:39

Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Шинника» и «Уфы» Вадим Евсеев в настоящий момент проходит стажировку в ЦСКА. Эту информацию Sport24 подтвердили в пресс-службе клуба.

Евсеев завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В 2013-м он начал тренерскую деятельность и работал в таких клубах, как «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Текстильщик», «Шинник», «Уфа», «Факел» и «Кубань».

Последним местом его работы была «Кубань», которую он тренировал с 12 сентября 2023 года до 8 апреля 2024-го.

Источник: Sport24
Вадим Евсеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Максим Глушенков

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 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
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 4
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Даниил Фомин

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 3 1 0
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