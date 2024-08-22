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Сегодня, 05:53

Мостовой: «Миранчук смог бы найти себе место в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник Антон Миранчук подошел бы московскому «Динамо».

«Антон Миранчук – это хороший футболист, а хороший футболист везде подойдет. Хочет ли руководство «Динамо» взять его? Не знаю, но я вижу, что Миранчук смог бы найти себе место в клубе. Да, там есть конкуренция, но Антон никому не уступил бы.

Что касается «Зенита», еще две недели назад я бы сказал, что Миранчуку там нет места, но сейчас травмы у двух ведущих футболистов. В этой ситуации Антон мог бы заинтересовать руководство «Зенита», – сказал Мостовой Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. После прошлого сезона 28-летний россиянин стал свободным агентом.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Антон Миранчук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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