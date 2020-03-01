Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Насколько комфортен «Уфе» «Краснодар»? Каждая команда — конкретная команда, каждая игра — конкретная игра, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Первый матч для уфимцев завершился поражением. Обращались к той игре?

— Уже прошло много времени, все моменты позади. Тогда какие-то моменты удавались, сейчас уже другой год, уже весна. Мы готовились планомерно, естественно, есть какие-то нюансы.

Трансляция матча «Краснодар» — «Уфа»