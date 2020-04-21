Вадим Евсеев: «Карп часто привозит из Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» все-таки за другое»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от работы с полузащитником Кэтэлином Карпом.

— Карп часто привозит из своей родной Молдавии хорошее вино, но ценят его в «Уфе» все-таки за другое, — написал Евсеев в Instagram. — За хорошие футбольные и человеческие качества. Надежный, неброский, цепкий игрок. Классический опорный полузащитник. Хотя может сыграть на позиции центрального хавбека с более созидательными функциями или защитника.

Он давно играет в «Уфе», появился еще при Семаке. Ему все здесь нравится, поэтому зимой переподписал контракт на новый срок. Раньше Карп не всегда попадал в стартовый состав, но даже при дефиците игровой практики забивал мячи.

Много работали с ним на сборах и тренировках, это было легко: он не только любит тренироваться, но и правильно готовится к занятиям. В итоге он стал игроком стартового состава. Забил в начале сезона «Краснодару» очень хороший гол.

Карп футболист сборной Молдавии. Хотел посмотреть на его игру в мартовском матче со сборной России, не получилось. Уровень его мне и так понятен, но в матче за сборную игроки всегда стараются прыгнуть выше головы.