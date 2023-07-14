Мойзес рассказал о своих отношениях с Федотовым
Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал о своих отношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.
«Никогда не проявляли неуважения друг к другу. По рабочим вопросам, конечно, можем поговорить, поспорить, но это нормально. Я люблю этого человека, потому что он любит побеждать, а я по природе тоже победитель. В этом плане мы с Федотовым друг другу подошли. С течением времени наши отношения только крепнут. Федотов — прекрасный тренер и замечательный человек. С ним очень легко и приятно работать», — приводит слова Мойзеса Sport24.
ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0
|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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