В «Зените» сообщили об отсутствии интереса к Ренану от других клубов

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал О об адаптации 19-летнего защитника Роберта Ренана и опроверг интерес к нему со стороны других клубов.

«Ренан отлично себя чувствует. Могу сказать, что он и хорошо играет. Он еще очень молодой, поэтому и может допускать какие-то ошибки. Но, когда мы его брали, мы знали, что такие ситуации могут возникать. Мы будем работать, чтобы больше ошибок у него не было. Нам важно, чтобы он играл уверенно и приносил команде победы. Обращался ли кто-то из других клубов? Нет, конкретного интереса нет. Но вокруг этого игрока очень много слухов. Это понятно, так как парень очень талантливый. Такого защитника хочет у себя иметь любой клуб. Ренан только что пришел в команду и всем доволен. Это главное. Он нам обязательно поможет», — приводит слова Оливейры «Спорт День за Днем».

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. В составе клуба из Санкт-Петербурга он принял участие в 6 матчах.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.