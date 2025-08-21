В «Зените» сообщили, что «Васко да Гама» арендует Ренана с правом выкупа

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что защитник Роберт Ренан отправится в аренду в «Васко да Гаму».

— Правда ли, что клуб «Васко да Гама» договорился о годичной аренде Ренана?

— Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли экономических прав», — сказал Медведев «СЭ».

Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года. Сезон-2024/25 он провел в саудовском «Аль-Шабабе», на счету защитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голевыми передачами. За петербуржцев в активе бразильца 18 матчей без результативных действий.

Контракт 21-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.