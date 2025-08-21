«Парма» может перехватить нападающего «Фиорентины» Бельтрана у ЦСКА

В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Лукаса Бельтрана в ЦСКА.

Ранее в «Фиорентине» сообщали «СЭ» о предложениях ЦСКА и «Зенита» по 24-летнему аргентинцу.

— Бельтран не в заявке команды на матч Лиги Конференций, главный тренер «Фиорентины» заявлял о переговорах по трансферу футболиста. Согласился ли он на переход в ЦСКА?

— «Парма» также проявила заинтересованность. Трансфер в этот клуб тоже возможен, — заявил «СЭ» представитель пресс-службы «Фиорентины».

Бельтран выступает за итальянский клуб с августа 2023 года. За это время аргентинец провел 98 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.