В «Зените» рассказали, рассматривает ли клуб покупку сербских игроков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, будет ли команда рассматривать покупку игроков из Сербии.

— Рассматриваете ли вы сербский рынок для усиления команды, учитывая нынешние обстоятельства?

— Удивляет позиция такого рода: вы не играете в еврокубках, зачем усиливаться? Мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поэтому наши селекционные службы и молодежный департамент «Зенита» следят за всем футбольным миром, проводят глубочайшую аналитическую работу. Мы на трансферном комитете заслушиваем доклады о молодых игроках, которые могут рассматриваться в перспективе двух-трех лет.

Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.