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Президент «Црвены Звезды» рассказал, обсуждался ли с «Зенитом» трансфер Эраковича

Гоша Чернов
Корреспондент
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Президент «Црвены Звезды» Светозар Мияйлович рассказал о том, может ли перейти в «Зенит» защитник сербской команды Страхиня Эракович.

— Обсуждали ли вы с «Зенитом» трансфер Эраковича?

— Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения петербургский клуб получит приоритетную возможность трансфера. Сейчас предложений нет. Но если «Зенит» повторит предложение другого клуба, то Эракович перейдет туда.

Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.

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