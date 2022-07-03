Президент «Црвены Звезды» рассказал, обсуждался ли с «Зенитом» трансфер Эраковича
Президент «Црвены Звезды» Светозар Мияйлович рассказал о том, может ли перейти в «Зенит» защитник сербской команды Страхиня Эракович.
— Обсуждали ли вы с «Зенитом» трансфер Эраковича?
— Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения петербургский клуб получит приоритетную возможность трансфера. Сейчас предложений нет. Но если «Зенит» повторит предложение другого клуба, то Эракович перейдет туда.
Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Затем в агентстве Эраковича назвали эту информацию неправдой.
Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -