В агентстве Эраковича назвали неправдой информацию о возможном переходе в «Зенит»
Деян Йоксимович, представитель агентства Friends & Football International LLC, отреагировал на новость о том, что «Зенит» близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.
«Пока что это неправда. В футболе — всякое бывает, но контактов по этому поводу не было», — сказал Йоксимович «СЭ».
Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Эракович сделал 1 результативную передачу и получил 7 желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.
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13
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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