В агентстве Эраковича назвали неправдой информацию о возможном переходе в «Зенит»

Деян Йоксимович, представитель агентства Friends & Football International LLC, отреагировал на новость о том, что «Зенит» близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

«Пока что это неправда. В футболе — всякое бывает, но контактов по этому поводу не было», — сказал Йоксимович «СЭ».

Ранее издание Mozzart Sport сообщало, что «Зенит» близок к покупке 21-летнего серба за сумму от 10 до 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Эракович сделал 1 результативную передачу и получил 7 желтых карточек в 41 матче за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.