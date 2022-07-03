Медведев — о возможном защитнике в «Зените»: «Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что в команду в ближайшие дни может прийти новый защитник.

— На позицию правого центрального защитника может прийти новичок в ближайшие дни. Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» занял 1-е место в турнирной таблице РПЛ.