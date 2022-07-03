Источник: «Зенит» купит защитника «Црвены Звезды» Ераковича за 10-12 миллионов евро

Mozzart Sports: «Зенит» купит защитника «Црвены Звезды» Ераковича за 10-12 миллионов евро

«Зенит» близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Ераковича, сообщает издание Mozzart Sports.

По данным источника, трансфер может обойтись клубу из Санкт-Петербурга в сумму от 10 до 12 миллионов евро, переговоры должны завершиться в конце этой недели.

Также на 21-летнего серба претендовал «Марсель», однако французы не сделали официального предложения по футболисту.

Еракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 игрок сделал 1 результативную передачу и получил 7 желтых карточек в 41 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.