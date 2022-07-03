Источник: «Зенит» купит защитника «Црвены Звезды» Ераковича за 10-12 миллионов евро
Mozzart Sports: «Зенит» купит защитника «Црвены Звезды» Ераковича за 10-12 миллионов евро
«Зенит» близок к покупке защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Ераковича, сообщает издание Mozzart Sports.
По данным источника, трансфер может обойтись клубу из Санкт-Петербурга в сумму от 10 до 12 миллионов евро, переговоры должны завершиться в конце этой недели.
Также на 21-летнего серба претендовал «Марсель», однако французы не сделали официального предложения по футболисту.
Еракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 игрок сделал 1 результативную передачу и получил 7 желтых карточек в 41 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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