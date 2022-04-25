В «Зените» объяснили отсутствие Дзюбы в заявке команды на матч с «Краснодаром»

Представитель пресс-службы «Зенита» в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему нападающий «Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

В «Зените» заявили, что у Дзюбы небольшая мышечная травма, из-за которой футболист пропустил сегодняшнюю игру.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Предыдущий матч «Зенит» провел против «Алании» (2:2, 5:6 — пен.) в БЕТСИТИ Кубке России в Грозном на синтетическом поле.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в Краснодаре сегодня, 25 апреля, начало — в 19.00 мск. Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар».