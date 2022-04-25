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Сегодня, 18:00

«Краснодар» — «Зенит»: смотреть прямую трансляция матча РПЛ

«Краснодар» 25 апреля на домашнем стадионе примет «Зенит»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Сергей Петров («Краснодар») и Артем Дзюба («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

25 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Арена Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Зенит». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.00.

В первом круге (7 августа 2021 года) петербургский клуб победил «быков» со счетом 3:2.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 55 очками. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, имея в своем активе 39 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
РПЛ
1
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В «Зените» объяснили отсутствие Дзюбы в заявке команды на матч с «Краснодаром»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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