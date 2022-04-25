25 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Арена Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Зенит». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.00.

В первом круге (7 августа 2021 года) петербургский клуб победил «быков» со счетом 3:2.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 55 очками. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, имея в своем активе 39 очков.