Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»

«Краснодар» примет «Зенит» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых на игру. Как стало известно «СЭ», 33-летний российский футболист пропускает игру из-за повреждения.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Кладуиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в Краснодаре сегодня, 25 апреля, начало — в 19.00 мск. Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар».