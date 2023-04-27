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Сегодня, 16:22

В «Зените» поддерживают возвращение пива на стадионе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак поделился мнением о возможном возвращении продажи пива на стадионы.

«Зенит» поддерживает инициативу по возвращению пива на футбольные стадионы, это будет способствовать увеличению доходов субъектов футбола. Опыт розничной продажи и рекламы пива в рамках ЧМ-2018 и Евро-2020 на «Газпром Арене» показывает, что при грамотной политике реализации негативные моменты употребления пенного напитка могут быть сведены практически на «нет». Важно, чтобы проект федерального закона учитывал интересы всех субъектов футбола: первое — необходимо реализовать право продажи пива на стадионе на основании контрактов со стадионом или спортивным клубом; далее — предусмотреть расширение списка конкретных мероприятий, в рамках которых возможна реализация пива на стадионах, полагаем, что это могут быть не только официальные спортивные мероприятия, но и товарищеские матчи, а также концерты и иные культурные мероприятия», — приводит слова Пака Metaratings.ru.

Он также заявил, что вместе с разрешением розничной продажи пива на стадионах необходимо снять запрет и на рекламу пива во время спортивных мероприятий.

«По нашим оценкам первый этап возвращения пива на современные арены может принести от 50 до 100 миллионов рублей за сезон — это только реализация и реклама, в дальнейшем с таким стимулом зрительский интерес будет только расти, и в перспективе мы можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 миллионов за сезон», — добавил Пак.

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-podderzhivaet-vozvrashenie-piva-na-stadiony-eto-mozhet-prinesti-v-perspektive-200-300-mln-sovokupnogo-dokhoda-za-sezon-246582/
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 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
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