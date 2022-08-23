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В «Зените» отреагировали на интерес к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе к полузащитнику израильского «Маккаби» Оскару Глуху.

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Пора бы к этому привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

18-летний израильтянин является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 3 встречи в Лиге конференций, не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

ФК Зенит
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 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
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 - : -
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 6
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Ростов

 5
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Динамо

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И К Ж
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