В «Зените» отреагировали на интерес к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе к полузащитнику израильского «Маккаби» Оскару Глуху.

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Пора бы к этому привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

18-летний израильтянин является воспитанником «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 3 встречи в Лиге конференций, не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.