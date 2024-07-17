Источник: «Зенит» подписал полузащитника «Торино» Ивана Илича
Полузащитник «Торино» Иван Илич станет игроком «Зенита», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.
По данным инсайдера, стороны решили все формальности о трансфере футболиста. «Зенит» заплатит за переход Илича 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2029 года, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год, включая бонусы.
Ранее «СЭ» сообщал, что Илич не поехал на предсезонные сборы «Торино», которые пройдут с 17 по 27 июля.
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за «Торино» во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0-0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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