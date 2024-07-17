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Сегодня, 15:32

Источник: «Зенит» подписал полузащитника «Торино» Ивана Илича

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Иван Илич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Торино» Иван Илич станет игроком «Зенита», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По данным инсайдера, стороны решили все формальности о трансфере футболиста. «Зенит» заплатит за переход Илича 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2029 года, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год, включая бонусы.

Ранее «СЭ» сообщал, что Илич не поехал на предсезонные сборы «Торино», которые пройдут с 17 по 27 июля.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за «Торино» во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Иван Илич
Футбол
ФК Зенит
ФК Торино
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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