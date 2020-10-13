В «Зените» опровергли слухи о возможном возвращении Рибалты в «Ювентус»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».

«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — цитирует Медведева Sport24.

Рибалта работает в «Зените» с лета 2018 года. При нем клуб из Санкт-Петербурга дважды выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20), один раз — Кубок (2019/20) и Суперкубок страны (2020).