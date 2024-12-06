В «Зените» опровергли информацию об отказе от двух игроков «Бешикташа» из-за турецких СМИ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего генерального секретаря «Бешикташа» Каана Шакула об отказе российского клуба в приобретении полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша за 27,5 миллиона евро из-за турецких СМИ.

«Не было такого», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Шакул сообщил, что за переход одного Зайнутдинова санкт-петербургский клуб был готов заплатить 7,5 миллиона евро. На текущий момент оба игрока продолжают выступать в составе «Бешикташа».