Педро сравнил траты в Санкт-Петербурге и в Сан-Паулу

Нападающий «Зенита» Педро рассказала о своих тратах в Санкт-Петербурге.

«В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше», — цитирует Педро Metaratings.

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля этого года. В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.