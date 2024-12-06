Педро сравнил траты в Санкт-Петербурге и в Сан-Паулу
Нападающий «Зенита» Педро рассказала о своих тратах в Санкт-Петербурге.
«В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше», — цитирует Педро Metaratings.
Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля этого года. В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Metaratings
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|Краснодар
|17
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|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
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|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
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|5
|6
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|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
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|22-24
|23
|
9
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|17
|5
|4
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|20-33
|19
|
10
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|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
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|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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