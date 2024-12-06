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Педро сравнил траты в Санкт-Петербурге и в Сан-Паулу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро рассказала о своих тратах в Санкт-Петербурге.

«В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше», — цитирует Педро Metaratings.

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля этого года. В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
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 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
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5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
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