ФИФА наложила на ЦСКА запрет на трансферы до лета 2026 года

ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новичков до лета 2026 года, сообщается на сайте организации.

Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причина наказания не уточняется. После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Кроме того, ограничения наложены на «Химки» и «Кубань». Подмосковной команде также запрещено регистрировать новичков до лета 2026 года, а краснодарцам — до повышения лигой выше. Сейчас «Кубань» играет в дивизионе А второй российской лиги.