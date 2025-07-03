В «Зените» опровергли информацию о вмешательстве в трансфер Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о заинтересованности петербуржцев в переговорах между «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Динамо» по трансферу нападающего самарцев Ивана Сергеева.

— Появилась информация о том, что «Зенит» вмешался в переговоры между «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Сергеева. Так ли это?

— Эта информация не соответствует действительности.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» этим летом не рассматривал возможность возвращения 30-летнего Сергеева в клуб. Форвард выступал за сине-бело-голубых с октября 2022 по сентябрь 2024 года.

В прошедшем сезоне Сергеев провел 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.