Вильмар Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриоса вернулся в Россию, сообщает клуб из Санкт-Петербурга. 28-летний колумбийский футболист принял участие в тренировке сине-бело-голубых.
Видео с тренировкой Барриоса на поле опубликовали в официальном Telegram-канале «Зенита».
«Встречаем Кучо! И сразу за работу», — написал «Зенит».
В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года. В связи с этим в СМИ появилась информация, что Барриос может воспользоваться данной опцией, но в клубе это опровергли.
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Локомотив – Н. Новгород
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