Вильмар Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриоса вернулся в Россию, сообщает клуб из Санкт-Петербурга. 28-летний колумбийский футболист принял участие в тренировке сине-бело-голубых.

Видео с тренировкой Барриоса на поле опубликовали в официальном Telegram-канале «Зенита».

«Встречаем Кучо! И сразу за работу», — написал «Зенит».

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года. В связи с этим в СМИ появилась информация, что Барриос может воспользоваться данной опцией, но в клубе это опровергли.