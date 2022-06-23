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Вильмар Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»

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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриоса вернулся в Россию, сообщает клуб из Санкт-Петербурга. 28-летний колумбийский футболист принял участие в тренировке сине-бело-голубых.

Видео с тренировкой Барриоса на поле опубликовали в официальном Telegram-канале «Зенита».

«Встречаем Кучо! И сразу за работу», — написал «Зенит».

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года. В связи с этим в СМИ появилась информация, что Барриос может воспользоваться данной опцией, но в клубе это опровергли.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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