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Сегодня, 12:44

В «Зените» надеются, что все иностранцы останутся в команде до конца сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Легионеры «Зенита» Клаудиньо и Дуглас Сантос.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в полном составе. Ранее ряд футболистов и тренерского штаба покинули клубы РПЛ — подробнее об этом в материале «СЭ».

— Естественно, все люди обеспокоены — неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России. И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон, — сказал Медведев.

В среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с тренерским штабом немецкого специалиста Даниэля Фарке. Позже агент бразильского защитника команды Кайо сообщил «СЭ», что клуб освободил всех иностранных футболистов команды до особого распоряжения.

Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий, Андрей Воронин. Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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