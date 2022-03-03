В «Зените» надеются, что все иностранцы останутся в команде до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в полном составе. Ранее ряд футболистов и тренерского штаба покинули клубы РПЛ — подробнее об этом в материале «СЭ».

— Естественно, все люди обеспокоены — неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России. И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон, — сказал Медведев.

В среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с тренерским штабом немецкого специалиста Даниэля Фарке. Позже агент бразильского защитника команды Кайо сообщил «СЭ», что клуб освободил всех иностранных футболистов команды до особого распоряжения.