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Сегодня, 12:12

В «Спартаке» считают, что Газизов не может выиграть суд о восстановлении в должности

Артем Бухаев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Валерий Шахов

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судопроизводства по делу о восстановлении в должности бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Заявлено два ходатайства. Господин Газизов просит восстановить ему срок исковой давности. Мы просим его применить. Суд принял ходатайства, оставил без рассмотрения и ушел в основное судебное заседание. Сегодня рассматривалось восстановление на работе. Конечно, решений нет. Нам достаточно быстро назначили судебное заседание. Скоро итоги все узнают. Шансы Газизова на победу? Здесь шанс 50 на 50. С правовой точки зрения, выиграть господин Газизов не может», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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