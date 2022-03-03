В «Спартаке» считают, что Газизов не может выиграть суд о восстановлении в должности

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судопроизводства по делу о восстановлении в должности бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Заявлено два ходатайства. Господин Газизов просит восстановить ему срок исковой давности. Мы просим его применить. Суд принял ходатайства, оставил без рассмотрения и ушел в основное судебное заседание. Сегодня рассматривалось восстановление на работе. Конечно, решений нет. Нам достаточно быстро назначили судебное заседание. Скоро итоги все узнают. Шансы Газизова на победу? Здесь шанс 50 на 50. С правовой точки зрения, выиграть господин Газизов не может», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.