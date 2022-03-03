В «Зените» сообщили о скором восстановлении и возвращении Ловрена

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что хорватский защитник команды Деян Ловрен близок к завершению своего восстановления, после чего он сразу приедет в Санкт-Петербург и присоединится к команде.

«Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку. Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков «Зенита». Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

В среду Metaratings сообщил, что хорват хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне 32-летний хорват принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.