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Сегодня, 12:48

В «Зените» сообщили о скором восстановлении и возвращении Ловрена

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что хорватский защитник команды Деян Ловрен близок к завершению своего восстановления, после чего он сразу приедет в Санкт-Петербург и присоединится к команде.

«Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку. Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков «Зенита». Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

В среду Metaratings сообщил, что хорват хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне 32-летний хорват принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

ФК Зенит
Деян Ловрен
0

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В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии РПЛ в сезоне-2021/22
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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 17 1 7
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