«Химки» — «Торпедо»: Левников правильно назначил пенальти в пользу хозяев

На 58-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Торпедо» арбитр Кирилл Левников успел сместиться вправо, улучшил свою позицию и сумел правильно оценить действия Ильи Кутепова, который в своей штрафной площади сбил Александра Руденко.

Судья принял верное решение, наказав торпедовского защитника 11-метровым ударом.

Видеоассистентам Владиславу Безбородову и Роману Усачеву в таком случае не пришлось вмешиваться в действия их коллеги.