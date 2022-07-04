В «Урале» считают, что Кубок Лиги пойдет на пользу российскому футболу
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о возможном создании Кубка Лиги.
«Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.
Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился. Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире. Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл и я поддержу», — цитирует Иванова Sport24.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -