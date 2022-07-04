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Сегодня, 13:11

В «Урале» считают, что Кубок Лиги пойдет на пользу российскому футболу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о возможном создании Кубка Лиги.

«Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился. Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире. Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл и я поддержу», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-04-grigoriy-ivanov-kubok-ligi-budet-imet-polzu-dlya-rossiyskogo-futbola-yesli-prineset-kommercheskuyu-vygodu
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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