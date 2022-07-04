В «Урале» считают, что Кубок Лиги пойдет на пользу российскому футболу

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о возможном создании Кубка Лиги.

«Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился. Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире. Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл и я поддержу», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.