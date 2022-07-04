Широков не считает возможный уход Бийола потерей для ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Яка Бийола в «Удинезе».
«Если его продадут за деньги это будет отлично. Может ли это стать потерей для клуба? По мне, это совсем не потеря для клуба», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Яка Бийол может покинуть московский клуб в ближайшее время из-за интереса со стороны итальянских клубов.
В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
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13
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|0
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14
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15
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
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