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Сегодня, 13:12

Широков не считает возможный уход Бийола потерей для ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Яка Бийола в «Удинезе».

«Если его продадут за деньги это будет отлично. Может ли это стать потерей для клуба? По мне, это совсем не потеря для клуба», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Яка Бийол может покинуть московский клуб в ближайшее время из-за интереса со стороны итальянских клубов.

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роман Широков
Яка Бийол
ФК ЦСКА (Москва)
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