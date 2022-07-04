Широков не считает возможный уход Бийола потерей для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Яка Бийола в «Удинезе».

«Если его продадут за деньги это будет отлично. Может ли это стать потерей для клуба? По мне, это совсем не потеря для клуба», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Яка Бийол может покинуть московский клуб в ближайшее время из-за интереса со стороны итальянских клубов.

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.