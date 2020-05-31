В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

«Урал» в Twitter сообщил о состоянии футболистов, а также форварда Павла Погребняка, у которого был обнаружен коронавирус.

— Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — говоится в сообщении. — Сегодня стали известны результаты — все они отрицательные.

Отметим, что это уже второе тестирование, которое проводят игроки. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идет на поправку.