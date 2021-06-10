Погребняк покинул «Урал»
15:14
Нападающий Павел Погребняк покидает «Урал», сообщается на официальном сайте команды. У игрока истек срок контракта.
«Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата», — говорится в сообщении клуба.
В составе уральского клуба 37-летний Погребняк играет с 2018 года. В прошлом сезоне на счету нападающего 4 гола в 18 матчах.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/pavel-pogrebnyak-pokidaet-ural
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