Погребняк покинул «Урал»

Нападающий Павел Погребняк покидает «Урал», сообщается на официальном сайте команды. У игрока истек срок контракта.

«Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата», — говорится в сообщении клуба.

В составе уральского клуба 37-летний Погребняк играет с 2018 года. В прошлом сезоне на счету нападающего 4 гола в 18 матчах.