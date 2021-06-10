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Данни рассказал, почему не вернулся в «Зенит»

16:20

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал, почему не смог вернуться в петербургский клуб и назвал сильнейших игроков команды.

«Да, как и я говорил, была возможность вернуться в клуб, но из-за проблем со здоровьем у дочери, я не мог уехать. И так как ситуация пока не изменилась, мы остаемся с ней, никуда не едем. Пока будем жить на Мадейре.


Я в курсе событий, смотрю матчи чемпионата России. Самым важным игроком был, конечно, Дзюба, так как он провел отличный сезон. У Азмуна тоже получился хороший год, он очень качественный игрок. Но я думаю, что в похвалы заслужила вся команда и Семак", — цитирует Данни appdeapostas.com.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. После петербургского клуба футболист перешел в «Славию».

Дополнительная информация:

https://appdeapostas.com/

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