Дмитрий Гунько: «Мозес подтвердил свой уровень концовкой чемпионата»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» отреагировал на выкуп полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».

Опция обязательного выкупа 30-летнего игрока у «Челси» была активирована, после того как «Спартак» занял второе место в завершившемся сезоне РПЛ.

«Мозес подтвердил свой уровень концовкой чемпионата. Теперь все будет зависеть от того, как его впишет новый главный тренер в схему», — сказал Гунько «СЭ».

Гунько также сравнил трансфер Мозеса и возвращение Квинси Промеса.

«Когда Промес приехал, он тоже неплохо проявил себя на стартовом отрезке, сейчас — Мозес. Да, наверно, уровень ожиданий от Промеса был завышен, болельщики ожидали его яркую игру. Но стабильно играть на высоком уровне он не смог, хотя все равно и Виктор, и Квинси были полезны «Спартаку» в нынешнем сезоне», — добавил Гунько.

Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне 2020/21 полузащитник провел 19 матчей за «Спартак», в которых сумел отличиться 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

(Екатерина Звенигородская)