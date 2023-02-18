В «Урале» опровергли новость о том, что голландец Зегелар приехал на просмотр в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что нидерландский защитник Марвин Зегелар находится на просмотре в «Урале».

«Марвин Зегелар на просмотре в «Урале»? Нет. У нас на сборе нет никого на просмотре», — сказал Иванов «СЭ».

32-летний Зегелар — воспитанник «Аякса». Последней командой нидерландца был «Удинезе», за который он выступал с января 2020 года. С июля 2022 года футболист является свободным агентом.