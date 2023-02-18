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Сегодня, 13:26

Агент Гиговича: «Ростов» не вернет Армина, иначе он будет отстранен от участия в матчах за сборную»

Алина Савинова
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Харис Скендерович, агент полузащитника Армина Гиговича, заявил, что возвращение футболиста в «Ростов» невозможно.

«Гигович играет за «Мидтьюлланд», у него все хорошо. Что касается ситуации с «Ростовом», я не знаю, как все это закончится, просто ужасная ситуация для всех сторон. «Ростов» не вернет Армина. Если игрок вернется в Россию, он будет отстранен от участия в матчах за сборную, в это сложно поверить», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гигович выступал за «Ростов» с 2020 года, весной 2022-го он приостановил контракт с российским клубом. В январе шведский полузащитник перешел на правах аренды до конца сезона в датский «Мидтьюлланд».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-rostov-ne-vernet-armina-inache-ego-otstranyat-ot-igry-za-sbornuyu/
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