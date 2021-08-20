«Рубин» назвал причины исключения Кварацхелии из заявки

«Рубин» объяснил, почему из заявки на сезон в Тинькофф РПЛ был исключен полузащитник Хвича Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в @premierliga. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби. pic.twitter.com/XMTw4nif3X — «Рубин» Казань (@fcrk) August 20, 2021

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в премьер-лиге, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби».

Ранее сайт РПЛ сообщил, что Кварацхелия исключен из заявки. До этого была информация, что игрок может продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне 20-летний грузин провел 4 матча в Тинькофф РПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету два матча в Лиге конференций.