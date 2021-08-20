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«Рубин» назвал причины исключения Кварацхелии из заявки

17:03
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» объяснил, почему из заявки на сезон в Тинькофф РПЛ был исключен полузащитник Хвича Кварацхелия.

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в премьер-лиге, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби».

Ранее сайт РПЛ сообщил, что Кварацхелия исключен из заявки. До этого была информация, что игрок может продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне 20-летний грузин провел 4 матча в Тинькофф РПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету два матча в Лиге конференций.

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Евгений Петров все материалы автора

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