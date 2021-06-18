В «Уфе» отреагировали на слухи о даче взяток тренеру Украины из-за Зинченко

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию, что клуб просил тренера сборной Украины дать возможность Александру Зинченко сыграть за национальную команду на Евро-2016, для последующего трансфера в «Манчестер Сити».

«Взятки за Зинченко, конечно, давали! Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил его в состав. А если серьезно, то этот бред комментировать я не буду» , — сказал Мурзагулов «СЭ».

Ранее украинский журналист Андрей Сенькив рассказал, что главный тренер Михаил Фоменко заигрывал за сборную Украины футболистов, чтобы те потом могли получить большие контракты в клубах. По его словам, Фоменко получил по 1000 долларов от «Уфы» за каждую проведенную минуту на поле Александром Зинченко на Евро-2016.

Таким образом, российский клуб якобы помог увеличить количество матчей Зинченко за сборную, чтобы не возникло сложностей при его продаже в «Манчестер Сити».