«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным на три года

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне 2020/21 Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо», в которых отличился 3 голами и 3 результативными передачами.