«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным на три года
14:43
Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.
В сезоне 2020/21 Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо», в которых отличился 3 голами и 3 результативными передачами.
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