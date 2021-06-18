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«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным на три года

14:43
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Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне 2020/21 Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо», в которых отличился 3 голами и 3 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://t.me/fcdynamo/2399

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