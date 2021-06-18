Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что очень рад продлению контракта. Новое соглашение рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.

«Очень рад, что продлил контракт «Динамо». Я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах даже не думал», — сказал футболист пресс-службе клуба.

Тюкавин выступает за основу московского клуба с ноября 2020 года. Сезон-2020/21 стал для него дебютным во взрослом футболе. 18-летний футболист провел 15 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 результативными передачами.