Подозреваемые в игре на ставках футболисты «Тамбова» вернулись к тренировкам

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил «СЭ», что отстраненные Александр Еркин и Дмитрий Герман вернулись к тренировкам в общей группе.

«Они прошли собеседование в Москве, никаких фактов им не предъявили, поэтому мы не имеем никакого юридического и морального права не допускать их к тренировкам. Сейчас они тренируются с нами. У меня был с ним разговор в форме опроса. Никаких обвинений против них не было. Они сами ничего не знают, в полном замешательстве», — сказал Первушин «СЭ».

Футболисты «Тамбова» Александр Еркин и Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. С 25 марта оба были отстранены от тренировок с командой. На прошлой неделе оба игрока дали показания в РФС, но отказались проходить проверку на полиграфе. По информации «СЭ», подозрения в игре на ставках возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

В начале 2020 года у «Тамбова» появилась возможность доиграть текущий сезон Тинькофф РПЛ благодаря финансовой помощи РФС и лиги. Клубу было выделено более 150 миллионов рублей. После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

(Константин Колмаков)