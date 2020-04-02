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В Тверской области создается новый футбольный клуб

19:26
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В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб этого популярного вида спорта. Вопрос обсуждался на совещании, которое 2 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, сообщается на сайте правительства Тверской области.

Таким образом, регион переходит к практической реализации декларированной ранее концепции развития профессионального футбола.

Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута в декабре 2019 года на встрече губернатора с президентом тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым.

Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания.

Дополнительная информация:

https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=130571

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