В Тверской области создается новый футбольный клуб

В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб этого популярного вида спорта. Вопрос обсуждался на совещании, которое 2 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, сообщается на сайте правительства Тверской области.

Таким образом, регион переходит к практической реализации декларированной ранее концепции развития профессионального футбола.

Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута в декабре 2019 года на встрече губернатора с президентом тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым.

Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания.