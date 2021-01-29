В Турции сообщают, что «Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в «Краснодаре», утверждает Haber.

Российский клуб предложили за 24-летнего нападающего почти 5 миллионов евро. Первые переговоры прошли успешно.

В нынешнем сезоне Бупендза сыграл в составе «Хатайспора» в чемпионате Турции 18 матчей и забил 13 мячей. Он является лучшим бомбардиром первенства. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В «Хатайспор» Бупендза перешел минувшим летом на правах свободного агента из «Бордо». В составе сборной Габона он сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.