В Туле прервали продажу билетов на матч "Арсенал" - "Оренбург"

Руководство "Арсенала" приостановило продажу билетов на домашний матч 1/4 финала Кубка России с "Оренбургом", который должен пройти 6 марта, сообщает издание tsn24.

Причиной тому послужило неудовлетворительное состояние газона тульского стадиона, из-за которого РПЛ уже отменила матч 18-го с ЦСКА. Он должен был пройти несколькими днями ранее, в субботу, 2 марта. Та игра была перенесена в Грозный.

Первый матч 1/4 финала Кубка России прошел в Оренбурге 28 ноября прошлого года. Победу в нем со счетом 4:2 одержали туляки.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Оренбург"