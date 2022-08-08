В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, когда стоит ждать дебют защитника команды Ильи Кутепова.

«О Кутепове уже неоднократно говорил наш главный тренер Александр Бородюк. Илья уже 3-4 дня уже тренируется в общей группе, мы с ним разговаривали перед матчем с «Химками». Вчера он впервые был в заявке на игру. Он не играл в стартовом составе, что объяснимо тем, что он пропустил значительный промежуток времени. Пока наш тренерский штаб сделал ставку на тех футболистов, которые в течение недельного цикла играли вместе. Все покажет тренировочная неделя. Нас ждет непростой выезд в Оренбург. Вполне возможно, что Кутепова мы скоро увидим в стартовом составе», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из «Спартака» 29-летний защитник пропустил первые четыре тура нового сезона РПЛ.

Матч пятого тура чемпионата России «Оренбург» — «Торпедо» состоится 14 августа.