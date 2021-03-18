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«В сумасшедшей форме!» «Зенит» пошутил над ЦСКА после победы

01:20
&amp;quot;Зенит&amp;quot; обыграл ЦСКА. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Зенит&amp;quot; обыграл ЦСКА. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2) опубликовал шуточный фотоколлаж в Twitter.

На картинке изображен герой предматчевого ролика армейцев экс-голкипер команды Сергей Чепчугов.

«Я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме», — сказал бывший футболист.

«В сумасшедшей форме», — отреагировал Twitter «Зенита», дорисовав на спину Чепчугову счет матча.

В составе победителей дубль сделал Вендел, еще один мяч забил Артем Дзюба. У армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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