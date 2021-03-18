«В сумасшедшей форме!» «Зенит» пошутил над ЦСКА после победы
01:20
«Зенит» после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2) опубликовал шуточный фотоколлаж в Twitter.
На картинке изображен герой предматчевого ролика армейцев экс-голкипер команды Сергей Чепчугов.
«Я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме», — сказал бывший футболист.
«В сумасшедшей форме», — отреагировал Twitter «Зенита», дорисовав на спину Чепчугову счет матча.
??? #ЦСКАзенит pic.twitter.com/2ESG1Qsaz4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021
В составе победителей дубль сделал Вендел, еще один мяч забил Артем Дзюба. У армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич.
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